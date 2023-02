Familiennewsletter »Wenn ich nicht fernsehen darf, habe ich Hunger!«

Meine Lesetipps

Meine Kolleginnen und Kollegen beim SPIEGEL haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Ernährung von Kindern auseinandergesetzt. Einige der Texte sind zu echten Evergreens geworden. Vielleicht kennen Sie diese Archivperlen schon, weil sie in unregelmäßigen Abständen auf der Homepage auftauchen. Empfehlen möchte ich Ihnen zum einen dieses Interview meiner Kollegin Irene Berres mit der sehr einprägsamen Überschrift »Quetschies sind für mich ein Produkt aus der Hölle« .

Auch sehr schön – und beruhigend für alle, die glauben, ganz viel falsch zu machen – ist dieses Interview von Jana Sepehr aus dem Jahr 2019 mit dem Kinderarzt Berthold Koletzko: »Wochenlang Nudeln mit Ketchup? Bleiben Sie gelassen!« In dieselbe Richtung zielt ein Artikel der Kollegin Julia Koch mit der elternfreundlichen Überschrift »Den Kampf ums Essen kann man sich sparen« .

Ist also doch alles nicht so schlimm? Sollten wir insgesamt entspannter auf das Thema Essen schauen? Für das private Umfeld mag das gelten, gesamtgesellschaftlich muss sich aber doch etwas ändern. Was das sein könnte, hat meine Kollegin Anika Freier in ihrem Artikel aus dieser Woche zusammengefasst, der auf der Titelrecherche beruht. Ein Ansatz für eine systemische Änderung wäre eine Zuckersteuer oder gar ein Verbot zu zuckerhaltiger Lebensmittel, wie es Spitzenkoch Tim Raue im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Späth fordert .

Und für alle, die sich dafür interessieren, wie unser Körper eigentlich mit Essen umgeht, dürfte dieser Artikel meines Kollegen Jörg Blech zum Thema Stoffwechsel interessant sein. Forscherinnen und Forscher haben nämlich herausgefunden, dass es unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt.