Dafür hat der Kollege Johannes Teschner ein Interview mit dem Familienberater Mathias Voelchert vorgelegt. Darin geht es unter anderem um Veränderungen in der Vaterrolle. Vor allem haben die beiden aber darüber gesprochen, in welchen Situationen man Kinder an Entscheidungen beteiligen sollte. »Entscheidungsfähigkeit kann man nicht anerziehen, die müssen Kinder lernen«, sagt Voelchert. »Und das fällt ihnen leichter, wenn man sie an Entscheidungen teilhaben lässt, die die Familie und sie selbst betreffen.«

Das Interview hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wobei mir persönlich die Frage dazu gefehlt hat, ob es denn auch wichtig ist, dass ich als Vater mitentscheide. Denn ich habe den Eindruck, dass wir unseren Sohn nicht nur einbeziehen, sondern dass er die meisten Entscheidungen für uns trifft. Für mich ist das okay. Ich bin sowieso mit allem glücklich und zufrieden und freue mich sogar, wenn ich nicht entscheiden muss. Zum Beispiel beim Thema Essen. Meist gucken meine Frau und ich uns fragend an. Und am Ende gibt es dann doch wieder Nudeln oder Pfannkuchen. Oder bei der Frage, womit wir an unserem freien Tag spielen – regelmäßige Leserinnen und Leser dieses Newsletter werden es ahnen: Es beginnt mit L und endet mit ego.

Dabei ist etwas Bemerkenswertes passiert. Bisher hat mein Sohn darauf bestanden, die kleinen bunten Steine ausschließlich strikt nach Anleitung zu verbauen. Wenn ein Teil fehlte (dieses eine Teil), hat er frustriert aufgehört und sich etwas anderem zugewandt. Jetzt wird er kreativ, kombiniert Körper und Köpfe von Figuren und baut wilde Fantasiegebäude und -landschaften. Ob das auch eine (bewusste) Entscheidung war oder einfach so passiert ist, weiß ich nicht. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie er sich und seinen Gedanken einfach freien Lauf lässt. Und es erspart mir die lästige Sucherei.

Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Wer trifft die Entscheidungen? Rufen Sie einen Familienrat ein, wenn es zum Beispiel um das nächste Urlaubsziel geht? Oder müssen die Kinder nehmen, was kommt? Schreiben Sie es mir gerne an familie@spiegel.de .