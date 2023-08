Ferienplanung mit Schulkindern »Wir waren froh über jeden Betreuungsstrohhalm«

An ihrer Grundschule in Berlin-Friedrichshain wird die gesamten Ferien über (nicht nur im Sommer) ein ganztägiges Programm durch den Hortträger angeboten. Es gibt jeden Tag ein vielfältiges Angebot und pro Woche zwei bis drei organisierte Ausflüge ins Freibad, Museum und Ähnliches. Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos für die Eltern – bis auf manche Ausflüge. Doch selbst wenn das Kind an allen teilnimmt, kommt man nicht über 50 Euro in den gesamten Sommerferien. Schülertickets für den ÖPNV sind in Berlin kostenlos, genau wie die Schulverpflegung (auch in den Ferien). Für die Betreuung und die Ausflüge kann man die Kinder unkompliziert per App anmelden.

Das Angebot steht auch den kommenden Erstklässlern offen, sodass sie die Möglichkeit haben, die Schule, ihre Räumlichkeiten und zukünftige Mitschüler vor dem ersten Schultag kennenzulernen.«

Aus Hamburg schreibt Friederike Pavese:

»Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich meinen Sohn in der ersten Klasse zum ersten Mal in der Ferienbetreuung unserer Grundschule in Hamburg-Neugraben angemeldet habe. Aber es ging nicht anders. Ich habe nur 22,5 Tage Urlaubsanspruch im Jahr.