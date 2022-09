Die Mutter-Tochter-Beziehung spielte für die Fotoserie in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. »Mich beschäftigt das Thema viel intensiver als etwa meinen Bruder«, sagt die Fotografin – wohl auch, weil sie selbst einmal davon betroffen sein wird. Ihr gutes Verhältnis sei die Voraussetzung für das intime Projekt gewesen. Der Küchentisch, an dem die beiden sitzen, sei der zentrale Diskussionsort der Familie. »Genau in diesen Sitzpositionen haben die meisten unserer aufgeladenen und hitzigen Auseinandersetzungen stattgefunden – daher fanden wir den Ort so passend«, sagt Lina Plogmeyer. Sie hätten mehr als die Hälfte der Fotos wieder löschen müssen, da sie immer wieder in Gelächter ausgebrochen seien. »Es war für uns beide eine neue Erfahrung, auf diese Art zu fotografieren, und wir hatten extrem viel Spaß«, erzählt Lina Plogmeyer.