»Mach das in deiner Freizeit oder mach das zu deinem Hobby, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht, wo du aktiv sein kannst«, betont Reinhardt. »Lass uns auch aufhören, Sachen zu bewerten. Wenn du als Hobby die Hochkultur hast, ist die nicht mehr wert, als wenn du als Hobby die Breitenkultur hast. Das ist völlig okay, es muss zu dir selbst passen.«