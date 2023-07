Eine andere Lebenswelt – leider

Wie wichtig Freundinnen sind – und wenn sie einen nur kurz begleiten –, sehe ich daran, was sich bei unserer Tochter mit ihrer geistigen Behinderung einprägt. Welches Puzzleteil wohin gehört, wen interessiert’s? Aber wenn sie auf einem Foto vom vergangenen Sommerurlaub ihre französische Campingfreundin entdeckt, dann weiß sie noch ein Jahr später ihren Namen: Mila. Und selbst wenn sie nur ein Bild sieht von einem unserer Ausflüge mit dem Wohnmobil und noch nicht einmal die Spielkameradin selbst, dann erinnert sie sich: Das Mädchen zu dieser Wiese hieß Heidi.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass unsere Tochter das erlebt, was ich oft von anderen Eltern höre, die auch ein Kind mit Behinderung haben: Freundschaften sind kein Selbstläufer, sie ergeben sich nicht so leicht wie bei anderen im Kindergarten, in der Schule, in der Nachbarschaft, insbesondere wenn keine Geschwister da sind. Auch wenn unsere Tochter viele Freundinnenqualitäten hat, zum Beispiel die Gabe, zu trösten, ihre Zuneigung auszudrücken und gemeinsam zu lachen.

Gründe, warum es trotzdem schwierig ist, gibt es einige. So führen die Wege unserer Kinder leider oft früh in getrennte Welten. Und das, was für Kinder mit Behinderung häufig wichtig ist, nämlich die überschaubaren Klassen in der Förderschule, bedeutet zugleich: Man braucht schon Glück, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Kinder in dieser Kleingruppe zusammenpassen.

Für uns als Eltern heißt das: Man versucht zu organisieren, zu moderieren, den Weg zu bereiten, damit sich für das Kind die Sehnsucht nach einer echten Freundin erfüllt. Für unsere Tochter und ihre Klassenkameraden heißt es: Wie soll man jemanden erwählen, wenn man kaum eine Wahl hat?

Natürlich können wir Erwachsene auch spielen, aber ersetzen können wir andere Kinder nicht. Und ehrlicherweise ist es auch so, dass Müttern (und Vätern) auch mal langweilig wird beim Spielen. Warum sich ausgerechnet die Mütter für dieses Gefühl schämen, hat mir die Langeweile-Forscherin Silke Ohlmeier gerade sehr kurzweilig in diesem Interview erzählt .

Mein Moment

Wie gut also, dass wir die geliebte Omi unserer Tochter haben, mit ihrer Ausdauer und ihrem Ideenreichtum! Wie bedeutsam die Beziehung zu den Großeltern ist, welchen Beitrag sie leisten, damit es überhaupt klappt mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, hat meine Kollegin Julia Stanek beschrieben. Sie gibt zu: Ohne meine Mutter käme ich nicht klar . Auch eine Leserin schickte uns folgende Zeilen, als ich in meinem vorherigen Newsletter nach Gegenständen aus der Kindheit fragte:

»Seit ich ein kleines Kind war, musste mir meine Großmutter immer wieder die Geschichte erzählen, wie sie zu ihrer kleinen römischen Amphore kam: Sie war damals Lehrerin in Hamburg, und ihre Schüler hatten in den Fünfzigerjahren auf einem Feld beim Spielen eine Amphore, einen Schatz (!), gefunden.« Und so schenkten die Kinder der Großmutter das Fundstück, und die Amphore, die ein Historiker für wertlos befunden hatte, wanderte in die Vitrine der Großmutter. Und später in den Haushalt unserer Leserin. »Und so steht diese Amphore nun bei mir seit 30 Jahren in meinem Regal. Und jedes Mal, wenn ich sie betrachte, denke ich an die schöne Zeit, die ich mit meiner Omi hatte.«

Das jüngste Gericht

Dass es mit Menschen, die einem lieb sind, besonders gut schmeckt, weiß jeder, der schon einmal allein an der Kühlschranktür gefuttert hat und vergeblich auf den Genuss wartete. Bei uns ist es so: Sommerzeit ist Grillzeit, mit Gästen oder ohne, Hauptsache, es ist unkompliziert. Manchmal aber könnte es sich lohnen, sich das Leben komplizierter als nötig zu machen, zum Beispiel bei diesem Burger-Rezept von unserer Kochkolumnistin Verena Lugert.

Ansonsten aber bin ich froh, wenn sich bald dieses Sommerferiengefühl einstellt, das auch heißt: Machen wir es uns einfach! Es wird sich schon alles finden, irgendwie.

Herzlich,

Ihre Sandra Schulz