»Kackarsch«, ruft mein Sohn sehr begeistert. Er sitzt am Küchentisch. Vor ihm liegt aufgeschlagen das Freundebuch eines Klassenkameraden, und der Siebenjährige ist wild entschlossen, sein neu erlerntes Spielplatzvokabular in der Rubrik »Dein Lieblingsschimpfwort« zu verschriftlichen. »Zuerst ein K, oder, Mama?« »Schatz, Stop! Kackarsch ist ein ganz hässliches Wort, darüber haben wir doch gesprochen. Wie wäre es denn vielleicht mit Döspaddel«, schlage ich hoffnungsvoll vor. »Kackarsch ist lustig und du bist nicht mein Bestimmer«, ruft mein Sohn empört.

Leider kommt an dieser Stelle unser Nachmittagsprojekt »Freundebücher ausfüllen« abrupt zum Stillstand. Also warten, bis die Wut verraucht ist und dann: nächster Anlauf. Uff. Wieder daneben sitzen. Pommes und Spaghetti mit Tomatensoße buchstabieren (»Was ist dein Lieblingsessen«), irgendwo den Zollstock finden (»Wie groß bist du?«), trösten (verrutschter i-Punkt), gut zureden (»Schatz, warum willst du den Regenbogen, den du so schön gemalt hast, denn jetzt plötzlich wieder durchstreichen???«), den Partner ermahnen (»Warum setzt DU dich eigentlich nicht mal mit ihm hin?«), Foto aussuchen und am Automaten in der Drogerie ausdrucken (Bye-bye Mittagspause).

Während mein Sohn im Kinderzimmer noch schmollt, bemühe ich mich auszublenden, dass auf der Flurkommode in unserem Zwei-Kinderhaushalt noch drei weitere Freundebücher auf Bearbeitung warten. Vorsorglich hatte ich in den vergangenen Wochen, als bei uns viel zu viel los war, einen Wäschestapel darauf abgelegt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Eine Strategie, die leider immer nur solange funktioniert, bis mich WhatsApp-Nachrichten, meist gesendet von suchenden Müttern der kleinen Freundebuch-Besitzer, kalt erwischen: »Huhu, habe leider den Überblick verloren, aber ist Lucas Album vielleicht noch bei euch?«

Genremüde und rubrikmatt Sollten Sie selbst noch nicht im Freundschaftsbuch-Game rotieren und sich im Familienalltag bereits gut ausgelastet fühlen, kann ich Ihnen nur raten: Seien Sie auf der Hut. Verstärkte Freundebuch-Aktivitäten sind meist ab dem letzten Kindergartenjahr zu beobachten. Tun Sie sich den Gefallen und sorgen Sie frühestmöglich dafür, dass der Irrsinn in Ihrer Bubble gar nicht erst anfängt! Denn: Reicht das erste Kind ein Buch in die Runde, gibt es meist kein Halten mehr. Stichwort »Will auch« – und Sie kommen auf absehbare Zeit aus der Nummer nicht mehr raus. Mein Rat also: Nutzen Sie Foren mit großer Reichweite für Ihr Anliegen. Melden Sie sich zu Wort, sobald der Kita- oder erste Grundschul-Elternabend beim Tagesordnungspunkt »Sonstiges« angekommen ist. Sagen Sie locker, aber mit bestimmter Stimme so etwas wie: »Hey Leute, kleiner Bogen jetzt, Thema Freundschaftsbücher, folgender Vorschlag: Da wir ja alle viel um die Ohren haben, ist es doch sicher in unser aller Sinne, wenn wir uns die ohnehin schon happigen Mental-Load-Berge gegenseitig nicht noch weiter in die Höhe treiben. Lasst uns um das Genre bloß einen Bogen machen, bis die Kinder ohne Hilfe lesen und schreiben können, den Weg zum Fotoautomaten auch ohne elterliche Begleitung finden und selbst den Überblick behalten, an wessen Album zu arbeiten ist.«

Halten Sie den möglicherweise etwas entgeisterten Blicken stand, die Ihnen nun entgegenschlagen. Sie sind weder eine Kinderspaßbremse noch faul, sondern verfolgen ein hehres Ziel: elterliche To-do-Listen zu reduzieren.

Sollten Sie unsicher werden, suchen Sie Blickkontakt mit dem Erzieher oder der Grundschullehrerin – das sind Ihre Verbündeten. Die meisten von ihnen sind bei aller Liebe zum Beruf ebenfalls froh, um jedes Buch, dass sie nicht ausfüllen müssen. Ich hörte von einer pensionierten Lehrerin, die aus ihrer aktiven Zeit noch derart freundebuchtraumatisiert ist, dass sie den Eintrag ins Buch der eigenen Enkelin lange Zeit verschleppte.

Rüsten Sie sich mental gegen eventuelles Weichwerden in der Sache, machen Sie sich klar: Sosehr es Sie rühren mag, wenn Ihr Kind sein erstes Ausfüllalbum aus dem Kindergartenrucksack oder dem Erstklässler-Ranzen zieht (»Wie schön, Jonas hat Freunde!«), denken sie mittel- und langfristig: Ihre Nerven werden mit jedem Buch, dessen Ausfüllprozess sie zu begleiten haben, dünner. Schwören Sie Großeltern, Paten und andere Wohlmeinende in ihrer unmittelbaren Umgebung rechtzeitig darauf ein, den lieben Kleinen auf keinen Fall ein Freundebuch zu schenken. Lockern Sie diese policy erst, wenn Sie sich wirklich ganz, ganz sicher sein können, in das Ausfüllmanagement nicht eingebunden zu werden.