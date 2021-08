Hebamme gibt Tipps Der schwerste Moment der Geburt – und wie man ihn überwindet

Eine Hebammenkolumne von Agnes Maier

Irgendwann kommt fast jede Frau während der Geburt an den Punkt, an dem sie erschöpft aufgeben will. Hier erklärt die Hebamme Agnes Maier, warum das oft ein guter Moment ist – und wie sie der Schwangeren dann hilft.