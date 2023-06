Mit der Welle treiben lassen

Im Juli 1954 war ich mit meinen Eltern in den Sommerferien an der Nordsee. Zehn Jahre alt war ich gerade geworden. Als gute Schwimmerin meinte ich, über die Bojen hinausschwimmen zu können. Es war schön – bis zum Ertönen der Signale, die Ebbe ankündigten. Ich schwamm zurück. Ich spürte plötzlich, wie die eine Welle mich vorwärts trug und die nächste gleich wieder zurückzog. Immerzu. Die Kräfte ließen schon nach, niemals, dachte ich, würde ich die Boje erreichen, kein Mensch würde mich sehen. Da sagte eine ruhige Stimme neben mir: »Mädchen, du musst dich mit der Welle treiben lassen und gegen die nächste kräftig anschwimmen.« Mit diesem Mann an der Seite fand ich zurück an den Strand.

Meine Eltern hatten nichts davon mitbekommen, und ich habe ihnen nichts erzählt.

Rotraut Busse

Zehn besondere Tage

Schon im Frühjahr hatte ich eine E-Mail bekommen vom Musiklehrer meines Sohnes: Er bedankte sich für die Bereitschaft, ein Mädchen aus dem jordanischen Gastchor für zehn Tage aufzunehmen. Ich war von der Bereitschaft einer Familie mit vier Kindern – die jüngste Tochter gerade mal drei Jahre alt und der Hausbau noch nicht abgeschlossen – auch sehr angetan. Aber dass WIR diese Familie sein sollten? Später gestand unser Sohn, er habe ganz vergessen, uns in seine Idee einzuweihen. Vielleicht waren wir auch einem taktischen Schachzug aufgesessen.

Es blieb bei der Zusage und wir haben zehn ganz besondere Tage erlebt mit einem bezaubernden Mädchen, das sich nicht sattsehen konnte an unseren Seen und Flüssen, das uns gelehrt hat, dass präzise Zeitangaben nur ungefähre Richtlinien sind, an die man sich halten kann oder eben nicht und das uns Speisen gekocht hat, die unsere Gaumen so noch nicht geschmeckt hatten.

Im Gegenzug haben wir aber auch unseren Sohn erlebt, der mit seinen Chorfreunden dem Mädchen Volkslieder vorgesungen hat, der mit uns und den Gastschülerinnen einfach alles, selbst das traditionelle Schwarzwaldmuseum besichtigt hat.

Ach ja, und letztendlich hatten wir gar kein jordanisches Mädchen zu Gast. Denn als das uns zugeteilte Mädchen am Tag der Ankunft erfuhr, dass es in einen Haushalt mit drei Söhnen kommen würde, ist es einfach stehen geblieben. So hat eine junge Amerikanerin, ebenfalls Mitglied im jordanischen Mädchenchor, ihren Platz bei uns eingenommen. Diese Freundschaft hat noch einige Jahre angedauert. Und wir haben immer wieder das Haus für die Gäste unserer Kinder geöffnet. Wie zum Beispiel für Ivan aus Namibia, aber das ist eine andere Geschichte.

Susanne Keser