In der Erziehung wird Geschlecht nicht ignoriert, aber durchaus thematisiert. Das gilt genauso für den eigenen Körper, inklusive Genitalien. Es soll nicht einen Bereich geben, über den nicht gesprochen werden darf. Das ist auch Missbrauchsprävention.

»Ein Kind, das ganz viele Schamgefühle über ›das Untenrum‹ hat, das kann nicht gut darüber reden, wenn jemand es im Genitalbereich angefasst hat. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Kindern dafür Worte geben«, sagt Ravna Siever.

Warum ist es ein Problem, wenn wir Kinder in Rollen stecken? Wie übe ich, weniger in Klischees zu denken? Und was mache ich, wenn mein Sohn nur Fußball und meine Tochter nur Glitzer im Kopf hat?