Satt? Eigentlich schon, aber ein Eis passt trotzdem noch rein. Vor allem als Kinder können wir anscheinend unendlich viele Gummibärchen, Bonbons und Schokoladentafeln verdrücken.

Dass Kinder Süßes lieben, ist logisch für Maik Behrens, der als Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie zu Geschmack forscht: »Jedes kleine Kind hasst bitter und liebt süß. Das ergibt evolutionär Sinn, weil Bitterstoffe häufig Giftstoffe sind, die in der Natur vorkommen. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass wir da nichts erlernen müssen, sondern uns das einfach mit in die Wiege gelegt wird.«