Mein Moment

Worauf ich mich an diesem Wochenende freue? Auf gemütliches Lesen mit den Kindern. Ein kleiner Trost für die verschobene Geburtstagsparty. Ich gehöre ja zu den wahrscheinlich einzigen drei Menschen auf der Welt, die »Harry Potter« noch nie gelesen haben – und es nun zusammen mit den Kindern entdecken dürfen. Ich wurde dafür schon von Menschen beneidet.

Die Schauspielerin und preisgekrönte Hörspiel- und Hörbuchsprecherin Anna Thalbach nennt solche Situationen, in denen sie einen Text zusammen mit dem Publikum zum ersten Mal liest, einen »fairen Deal«. »Ich selbst bin dann neugierig, wie die Geschichte weitergeht, und ich denke, dieses Gefühl transportiert sich beim Lesen«, sagte Thalbach meiner Kollegin Silke Fokken in einem Interview, in dem es darum geht, wie man Kindern am besten vorliest .

Wir lesen übrigens gerade »Harry Potter und der Gefangene von Askaban« – hatte ich bereits erwähnt, dass meine Kinder Fans des wohl berühmtesten Zauberlehrlings der Welt sind? Da wir derzeit zu Hause vermehrt in Form von Zaubersprüchen kommunizieren (»Lumos!« heißt etwa »Mach bitte mal das Licht an!«), könnte es passieren, dass ich dieses Wochenende mit einem schwungvollen »Wingardium Liviosa« in einen Schwebezustand an die Zimmerdecke verbannt werde. Falls mich das doch zu sehr schlaucht, werde ich zur Not einen von Thalbachs Tipps beherzigen und heute Abend kein ganzes Zaubererkapitel lesen: »Es reicht auch, ein kleines Buch oder ein Gedicht*, wenn man mal müde ist.«

Herzlichst

Ihre Julia Stanek

* Falls jemand ein schönes Gedicht für mich hat – oder auch Kritik, Wünsche, Anregungen in Bezug auf diesen Newsletter –, schreiben Sie mir gern eine Mail an julia.stanek@spiegel.de .