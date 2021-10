Großstädter auf der Suche nach Dorfromantik Die große Freiheit im Hasengehege

Die Deutschen zieht es aufs Land. Die Folge: Selbst in entlegenen Gebieten steigen die Häuserpreise, Makler werden mit Anfragen überschüttet. Was versprechen sich die Städter und was erwartet sie in der Realität?