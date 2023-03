Foto: Ossi Piispanen / DER SPIEGEL

Aktivistin über häusliche Gewalt »Ich werfe der Frauenbewegung vor, dass sie Männer pauschal verurteilt«

Die Britin Erin Pizzey gründete in den Siebzigerjahren das wohl erste Frauenhaus. Heute lebt sie in einer Sozialwohnung in London – und rechnet mit dem Feminismus ab.