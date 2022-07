Haustiere Die uralte Sehnsucht des Menschen nach einem Gefährten

Aber Haas kommt aus einer Familie, in der es nie Tiere gab, auch nicht in der Phase, in der Haas so alt war wie ihre Kinder jetzt und natürlich auch ein Haustier wollte. Nur einmal hatten sie für kurze Zeit eine Katze zur Pflege. Und so fragte sich Haas: Wäre sie überhaupt der Typ für ein Haustier? Und wenn ja, für welches? Wäre sie der Hundetyp? Oder der Schlangentyp? Wäre sie in der Lage, die emotionale Nähe aufzubauen? Das Tier als Familienmitglied zu sehen? Die Verantwortung zu tragen? Die Tierarztkosten zu zahlen?