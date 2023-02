Kaum etwas ist stärker miteinander verbunden als die Begriffe »heile Welt« und »Familie«. Das ist nicht nur das Bild, das die Werbung zeichnet. Es ist auch der Eindruck, den jede Familie gern von sich vermitteln will – besonders gegenüber anderen Familien. Aber natürlich spüren schon Kinder, oft ohne es zu verstehen, was alles nicht heil ist in ihrer Welt.

Und es wäre leider falsch zu sagen, dass dies keine Spuren hinterlässt.

Meine Lesetipps

Wir haben uns in unserem Ressort, das eben nicht »Bullerbü«, sondern »Leben« heißt, deshalb immer wieder mit dem auseinandergesetzt, was nicht herzerwärmend ist. Meine Kollegin Maren Keller hat beschrieben, wie sehr uns Bindungsmuster aus unserer Kindheit prägen und wie wir sie oft an unsere Kinder weitergeben, im Guten wie im Schlechten.