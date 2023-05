Foto: Valentina Barreto / Stocksy

Menschen und ihre Haustiere »Wenn man sich einen Hund anschafft, muss man einen Plan B haben«

Passt ein Australian Shepherd in die Stadt? Was tun, wenn der einst süße Welpe an der Leine aggressiv wird? Und wohin mit dem Tier, wenn man aus dem Homeoffice ins Büro wechselt? Hundetrainer Nick Martens gibt Auskunft.