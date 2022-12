Kinder sind keine Privatsache Care-Arbeit muss sich endlich lohnen!

Ein Gastbeitrag von Nathalie Klüver

Personalausfälle in Kitas, fehlende Ganztagsbetreuung in Schulen, überlaufende Kinderkliniken: Und wie schon in der Pandemie fangen Eltern alles allein auf. Was sich jetzt ändern muss.