AGUSTIN MARCARIAN/ REUTERS

Kinderzeichnungen vom Lockdown "Ich bleibe zu Hause, bis das Virus weg ist"

Was vermissen Kinder in der Coronakrise am meisten? Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt haben es gezeichet - und in die Kamera gehalten. Mit Sicherheitsabstand, versteht sich. Die Bilder.