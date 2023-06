Doch manchmal müssen Kinder nicht nur seelische, sondern auch körperliche Schmerzen aushalten. Ein aufgeschlagenes Knie gehört wohl zu jeder Kindheit, aber es gibt auch Kinder, die lange Operationen über sich ergehen lassen müssen, der Freundin unserer Tochter geht es gerade so. Und es berührt mich sehr, wie tapfer und stark und zugleich in Not diese kleinen Patienten sind. Meine Kollegin Marthe Ruddat hat mit der Schmerztherapeutin Rosemarie Ahnert ein Gespräch darüber geführt, wie man es kranken Kindern leichter machen kann .

Die Schätze unserer Kindheit

Ein Impuls, den wohl alle Eltern haben: Erinnerungsstücke aufzuheben, etwas, das man als Kind vielleicht noch nicht versteht, sondern erst, wenn man selbst Kinder hat und wie verrückt anfängt, erste Locken, Söckchen und Zähne zu sammeln. Ich zumindest hänge erst an diesem zerschlissenen Badetuch mit den rosa Elefanten, seitdem ich meine Tochter damit einwickele. Es muss aus meinen ersten Jahren als Kleinkind stammen, einer Zeit also, an die wir uns nicht mehr erinnern können. »Infantile Amnesie« nennt man dieses Phänomen.