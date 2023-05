Und dann wäre da noch dieser Tipp meiner Kollegin Anke Dürr, dem ich kürzlich zum zweiten Mal gefolgt bin: Ich war mit Mann und Kindern in den Maiferien auf der nordfriesischen Insel Sylt. An einem Ort, der nach dem Versteck eines friesischen Seeräubers benannt ist, mitten in den Dünen liegt – und auch noch bezahlbar ist. In ihrem Text beschreibt Anke sehr treffend den Zauber von Puan Klent: »Niemand will uns hier was verkaufen, von keinem wird man begutachtet; aus welcher Saison die Sneaker stammen, ist egal. Der Wind weht uns ins Gesicht, im Juli angenehm kühl, im Oktober erfrischend feucht, im Februar prickelnd kalt.« Im Mai wehte der Wind mal so und mal so. An manchen Tagen gar nicht, und an anderen Tagen pustete er uns glücklich.