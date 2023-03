Er fraß sich durch Bücher, regelmäßig bestellte er bei mir Nachschub (»Kannst Du mir das besorgen?« Ja, Chef). Jahre später, als ich längst beim gottlosen und kirchenkritischen SPIEGEL arbeitete, rief er regelmäßig an, schrieb Mails und mischte sich ein: »Habe gestern Deine Kollegin in der Talkshow gesehen gegen die AfD. Kannst ihr ausrichten: Das war gut.« Ja, Chef, wollte ich sagen. Aber da hatte er schon wieder aufgelegt.

Einmischen also, nicht nur zugucken und jammern. Die Welt, der Mensch ist veränderbar: Das war seine frohe Botschaft. Sein kleines Senfkorn Hoffnung.

Erich blies den Muff aus den Talaren. Seine kleine Revolution war aber eine von oben. Und so schieden sich auch die Geister an ihm: für die einen war das endlich gelebte Kirche mit menschlichem Antlitz, für andere zu viel Reform eines an sich selbst Berauschten. Für uns als Kinder und Jugendliche öffnete sich aber damals eine Welt. Frauen und Mütter entdeckten ihren freien Willen. Vielen Konservativen aber, meist Männern, fiel der Himmel auf den Kopf.

So wie er sich auch immer wieder mit seiner Kirche als Institution, ihren Fehlern und Verbrechen anlegte, ohne sie je als ganzes aufzugeben, so kämpfte er auch um jedes einzelne Mitglied. Er war viel berührbarer, als er hinter seiner Lautstärke und dem donnerndem Bass verbergen konnte. Er wusste, hinter welchen Fenstern gesoffen wurde, hinter welcher Tür Kinder geschlagen wurden, wo das Geld knapp und der Job verloren war oder die Mutter krebskrank vergeblich schreiend um Morphium bettelte. Ihm war nichts Menschliches fremd. Er hat immer versucht zu helfen, ohne zu urteilen. Auch dort: irgendwie immer da.

Von der Wiege bis zur Bahre

Er kam immer, wenn man ihn rief, von der Wiege bis zur Bahre. Wie viele Leben hat ein Fixstern? Im Zweifel saß er lieber mit einer Kiste Bier bei Obdachlosen auf der Straße, denen er zuhörte, statt im bunten Klerikerfummel auf Kirchenkongressen, wo niemand zuhörte.

Man konnte sich über ihn aufregen, aber auch an ihm auf- und ausrichten. »Im Hause des Herrn«, sagte Erich vieldeutig, wenn ich ihn provozieren wollte mit Angriffen auf die Kirche, »gibt es viele Zimmer.«

Aufgeben? Keine Option. Der Kreuzweg will gegangen werden und vielleicht war die Kirche sein Kreuz. Ich bin nicht sicher, ob die Kirche weiß, wie sehr er sie getragen und weitergebracht hat, buchstäblich unter Schmerzen. Zum Lebensende hin wurde er gnädiger mit seinem Verein, suchte Frieden und Versöhnung, sah in ihr wieder »meine Heimat«. In seinem letzten Brief zum Neujahr, in dem er sich schon leise verabschiedete, es sei der vorerst letzte, zitierte er Dietrich Bonhoeffer: »Von guten Mächten wunderbar geborgen«.

Das Kirchenkind in ihm wollte Heimat finden.

Ich wage zu behaupten, Erich hat der Kirche und den Menschen, vor allem uns damals jungen Menschen, mehr gegeben als sie ihm. Das Gebot der Liebe, der Nächstenliebe, war ihm immer mehr wert als Kirchenrecht, an dem man sich halt manchmal geschmeidig vorbeimogeln muss. Nicht zu lange reden – einfach mal machen. Für die wirklich Frohe Botschaft war er bereit, sich anzulegen: mit Tod und Teufel und Bischof und Papst.

Die Rollenverteilung war da nicht immer klar.

Aber gewonnen haben die guten Mächte und ich kann aufblicken zu diesem Fixstern, was für ein Geschenk.