Mein Moment

Wo ich gerade – mal wieder – beim Thema Essen bin. Vor ein paar Wochen hatte ich an dieser Stelle gefragt, wie es bei Ihnen zu Hause mit dem Essen läuft. Elternabend-Leserin Aline schrieb mir dazu:

»Auch wir machen uns regelmäßig Sorgen, wenn beide Kinder (1,5 und 3,5) abends zielgerichtet das Gemüse aus ihrem Gericht herauspicken und entweder auf den Boden schmeißen (der 1,5-Jährige) oder aber zetern ›Das muss weg‹ (der 3,5-Jährige) und dann nur die Nudeln oder den Reis ohne Gemüse essen. Meine Hoffnung ist immer noch, dass sie ganz plötzlich ihre Angewohnheit ändern (wie sich so vieles schon ganz plötzlich geändert hat, nachdem wir es schon fast aufgegeben hatten).

Unsere neue ›Ess-Baustelle‹ ist allerdings das Frühstück. Der 1,5-Jährige will morgens nichts außer Mamas Milch (okay, man kann ihn nicht zwingen). Der 3,5-Jährige isst jetzt das gleiche wie seine Eltern (was wir sehr praktisch finden), kann aber die Mengen nicht richtig abschätzen. Es ist immer zu wenig. Und natürlich ist das, was er sich dann zusätzlich in die Schüssel schüttet, immer so viel zu viel, dass wir jeden Morgen die Wahl haben zwischen: a) einem schreienden Kind, das gar nichts mehr essen will (wenn wir ›Nein‹ sagen) oder b) einer Schüssel pappigem Müsli am nächsten Tag, das keiner mehr essen will (wenn wir ihm erlauben, so viel zu nehmen, wie er will).«

Die Probleme kenne ich ebenso wie die beiden nicht besonders attraktiven Alternativen beim Frühstück. Auch wir werfen viel zu viel Essen weg, weil unser Sohn seinen Hunger oft überschätzt. Aber ich bin bei Aline und hoffe, dass die Phase vorbeigeht. Die Lego-Phase darf dagegen noch etwas anhalten. Denn das Teilesuchen und Bauen macht ehrlicherweise auch mit Anfang 40 noch Spaß.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Spielen und ein erholsames Wochenende!

Herzlich

Ihr

Malte Müller-Michaelis

