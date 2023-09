Ich weiß schon, was ich sagen sollte. Wie schön es ist, dass er jeden Tag seine Freunde sieht zum Beispiel. Wie wichtig es ist, lesen, schreiben und allerlei andere Kulturtechniken zu lernen. Und dass es doch toll ist, dass er überhaupt eine so schöne Schule besuchen kann. Das stimmt alles, und ich bin mir sicher, dass er es schon bald so sehen wird. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, fällt mir aber als Erstes ein: Sorry, es gibt nun mal eine Schulpflicht. Und als Zweites: Mama und ich müssen arbeiten, und du willst ja sicher nicht allein zu Hause bleiben.

Ich bin selbst gerne zur Schule gegangen. Aber bei genauem Hinsehen verstehe ich, dass es ihm komisch vorkommt. Vor allem nach drei Wochen Urlaub, in dem wir jeden Tag gemeinsam das gemacht haben, worauf wir gerade Lust hatten. Wir sind im Hotelpool getaucht, ich habe ihn zum Fußballcamp begleitet, wir haben Spiele gespielt, Familie oder Freunde besucht und hatten einfach eine sehr gute Zeit. So gerne ich arbeite und meine Kolleginnen und Kollegen mag: Wenn man mich fragte, ob ich lieber fünfmal pro Woche in die Redaktion käme oder meine Tage so verbringe wie im Urlaub, wüsste ich, was ich antworte.

Leider bleibt es bei unserem Sohn nicht bei der kritischen und angebrachten Nachfrage. Er hat tatsächlich ein Problem, sich von uns zu trennen. Ich weiß von Erzählungen und Gesprächen mit anderen Eltern, dass es vielen Kindern in seinem Alter so geht. Aber er ist schon ein besonderer Fall. Das habe ich nicht nur beim Fußballcamp gemerkt, bei dem ich als einziger Vater die ganze Zeit am Rand stehen musste. Das merke ich auch jetzt morgens beim tränenreichen Abgeben in der Schule.

Seine Ängste sind so groß, dass wir uns professionelle Hilfe suchen. Wobei ich mir lange unsicher war: Pathologisieren wir etwas, das eigentlich kindlich-normal ist? Sind wir übervorsorglich, wenn wir ihn in so jungen Jahren zum Therapeuten schleppen? Müssten wir nicht eigentlich selbst eine Lösung finden? Oder gibt es ein tieferliegendes Problem, an das wir mit unseren begrenzten Mitteln gar nicht herankommen? Und wenn das so ist, wann ist der richtige Moment für eine Therapie? Sind wir vielleicht schon zu spät dran? Habe ich den idealen Zeitpunkt schon verpasst, weil ich ein ernstes Problem nicht sehen wollte und verharmlost habe?

Vielleicht wissen Sie, was ich meine. Machen Sie mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern ähnliche Erfahrungen? Verstehen Sie meine Sorgen und Unsicherheiten? Oder halten Sie das alles für Quatsch und Over-Parenting? Schreiben Sie es mir gerne an familie@spiegel.de .