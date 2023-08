Meine Hör- und Lesetipps

Sehr hörenswert ist dieser SPIEGEL-Podcast über geschlechtsoffene Erziehung, die weg will von Rollenklischees. Kind ist Kind – das kann doch nicht so schwer sein. Oder? Aber warum ist es eigentlich ein Problem, wenn wir Kinder in Rollen stecken? Wie übe ich, weniger in Klischees zu denken? Und was mache ich, wenn mein Sohn nur Fußball und meine Tochter nur Glitzer im Kopf hat? Darüber hat meine Kollegin Ronja Bachofer mit Ravna Siever gesprochen, Autorin des Buches »Was wird es denn? Ein Kind!«.