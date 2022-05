Ich habe einige Gemeinsamkeiten mit Christine Lambrecht, unserer Ministerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir sind beide Jahrgang 1965. Wir haben 1984 Abitur gemacht und – wenn ich Wikipedia glauben darf – verblüffend viele Jahre später das Erste Juristische Staatsexamen. Wir sind angeblich beide evangelisch-lutherisch, und wahrscheinlich haben wir beide bei der letzten Bundestagswahl die SPD gewählt, aber ganz sicher bin ich bei Frau Lambrecht natürlich nicht.

Vor allem aber verbringen wir beide gern Urlaub mit unseren erwachsenen Kindern. Jeder mit den eigenen, versteht sich. Und an unterschiedlichen Orten. Ich bevorzuge die dänische Nordseeküste, weil ich die Stille dort liebe. Aber das ist Geschmackssache. Nicht jeder schätzt die Ruhe. Christine Lambrecht etwa war mit ihrem Sohn auf Sylt, wo es bekanntermaßen weniger ruhig zugeht, und hat mit ihrer Art der Anreise zusätzlich ein beachtliches mediales Echo ausgelöst.

Zu den vielen demokratietheoretischen, koalitionsarithmetischen und fiskalischen Fragen, die seitdem öffentlich diskutiert werden, hat meine Kollegin Melanie Amann vor einigen Tagen noch eine sozialpsychologische hinzugefügt: »Warum fährt man mit Anfang 20 noch so oft mit Mutti in den Urlaub?«

Alter! – Die Midlife-Kolumne In der Jugend erlebt man vieles zum ersten Mal: den ersten Kuss, die erste Reise ohne Eltern. Wenn man die Marke 50 streift, geschieht auch viel Neues: die ersten Hitzewallungen, das erste künstliche Gelenk. Und einiges sieht man plötzlich anders. Warum früher trotzdem nicht alles besser war, davon erzählen an dieser Stelle unsere vier Kolumnistinnen und Kolumnisten im Wechsel. Alle Kolumnen finden Sie hier.

Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens sind viele Eltern von heute ganz anders drauf als die Menschen, die einige aus ihrer eigenen Kindheit in Erinnerung haben. Selbst wenn man auch heute welche findet, mit denen nicht einmal die eigenen Ehepartner freiwillig ihre Ferien verbringen möchten. Ich glaube, die Mehrheit ist anders. Toleranter, weltoffener, liebevoller. Die Eltern der meisten heute 20-Jährigen wurden nicht mehr im »Dritten Reich« sozialisiert, nicht im Deutschland der Nachkriegszeit und viele nicht einmal in Deutschland, was nach meinem Eindruck neben einigen Nachteilen gesellschaftlich alles in allem einen positiven Effekt hat.

Bild vergrößern Der Autor mit Kind Nummer eins bei sommertypischer Urlaubssportart Foto: privat

Kein »Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst« mehr. Kein »Wenn die Laternen angehen, bist du gefälligst wieder hier«. Und auch kein »In diesem Aufzug gehst du mir nicht aus dem Haus, Frollein«. Stattdessen ergebnisoffene Diskussionen auf Augenhöhe, gemeinsamer Sport, gemeinsames Shoppen, Toleranz gegenüber maßvollem Genuss von Betäubungsmitteln und Mütter, die sich die Namen ihrer Kinder als Tattoo stechen lassen. Im Gefängnis der menschlichen Existenz sind Eltern für viele junge Menschen keine Zellenschließer mehr, sondern so etwas wie ältere Mitinsassen, die man aus Mitleid nicht fragt, für welches Verbrechen sie verknackt wurden. Zu manchen entwickelt man mit der Zeit so etwas wie Freundschaft. Man hört gemeinsam Musik – möglicherweise die besten Hits der Achtziger. Macht Striche an der Wand. Und vielleicht schmiedet man sogar gemeinsame Ausbruchspläne. Mit dem Hubschrauber auf eine Insel zum Beispiel.

Fliegt Mutter Lambrecht beim nächsten Mal allein? Wenn Sie romantisch veranlagt sind, dann sollten Sie lieber nicht weiterlesen. Denn es gibt noch einen zweiten Grund, warum Anfang Zwanzigjährige mit ihren Eltern in Urlaub fahren: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Transport, Unterkunft und Verpflegung sind gratis – häufig auch noch jahreszeitabhängige ortstypische Sportangebote.

Bild vergrößern Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Kinder Nummer zwei (vorn) und drei bei wintertypischer Urlaubssportart Foto: privat

Bier und Weißwein sind unabhängig von Zeit und Ort a) ausreichend vorhanden und b) kalt, weil Eltern anders als mitreisende Heranwachsende beides a) in ausreichender Menge einkaufen und b) rechtzeitig in den Kühlschrank stellen. Dank Apple und Spotify kann man langweiligen Gesprächen aus dem Weg gehen, chatten, mit wem man will, und Musik hören, die man mag – möglicherweise nicht die besten Hits der Achtziger.

Für Eltern ist diese Form der Reiseveranstaltung allerdings mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden. Deshalb ist es kein Wunder, wenn manche versuchen, die Flugbereitschaft ihres Arbeitgebers einzubinden. Vor allem Hubschrauber sind dabei praktisch. Sie können quasi überall starten und landen, sind wegen ihrer Lüftungsfunktion gerade in Zeiten von Corona extrem sinnvolle Fortbewegungsmittel und offenbar viel günstiger , als ich bislang dachte. Das Dumme ist nur: Einige Eltern haben gar keinen Zugriff auf eine Flugbereitschaft. Nicht einmal der SPIEGEL, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sonst bei jeder Gelegenheit liebevoll umsorgt, hat eine Flugbereitschaft. Soweit ich weiß. Angeblich wurde zwar mal jemand mit dem Privatflieger in den Skiurlaub expediert, aber das ist vielleicht nur eine Legende und auf jeden Fall lange her. Machen wir nicht mehr.

Wenn ich mir anschaue, wie es in der Öffentlichkeit ankommt, wenn man dienstliche und private Belange zusammen in einem Hubschrauber von A nach B fliegen lässt, dann denke ich, dass es zwar teurer, aber auch besser ist, das voneinander zu trennen. Ich bin sicher, dass das auch in der Familie Lambrecht mittlerweile so gesehen wird. Und ich vermute, dass Mutter Lambrecht beim nächsten Mal allein fliegt. Und wenn ich der Einschätzung meiner Kollegen glauben darf, wird das auch nicht mehr lange dauern. An dieser Stelle baue ich mal meine E-Mail-Adresse ein: stefan.weigel@spiegel.de . Falls Sie mir schreiben wollen, dass Sylt auch ruhige, ganz ursprüngliche Ecken hat oder dass sie dieses Geschwurbel über unmotivierte Politikerinnen und überbezahlte Redakteure und ihre Wohlstandskinder ganz unerträglich finden, weil erstens Krieg ist und sich zweitens viele Menschen in Deutschland überhaupt keinen Urlaub leisten können – mit oder ohne Kinder. Ich verstehe diesen Impuls. Es kommt mir selbst nicht richtig vor, in Urlaub zu fahren, Urlaub zu buchen oder nur an Urlaub zu denken, während anderswo Menschen fliehen, leiden, sterben. Trotzdem mache ich es. Und ich vermute, dass es vielen so geht, denn das Mitleid ist groß, die Hilfsbereitschaft und das Spendenaufkommen ebenfalls, und gleichzeitig sind die Hotels auf Mallorca voll, die Mietwagen ausgebucht.