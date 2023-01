unser Jüngster (vier Jahre) saß kürzlich für seine Verhältnisse erstaunlich still am Tisch und starrte auf sein Abendbrot. Nach einer Weile hob er den Kopf und sagte sehr bestimmt: »Ich hasse das Basteln.« Nach einer Sekunde der Irritation fingen alle an, laut zu lachen. Der Zusammenhang wurde dann schnell klar. In der Kita ist gerade die sogenannte »spielzeugfreie Zeit«. Zu Beginn des Jahres wurde gemeinsam mit den Kindern alle Spielsachen verpackt und weggeräumt, sie sollen sich für eine Zeit lang mit ihrer Umwelt und anderen Materialien beschäftigen. Und so sollte er zum nächsten Tag etwas Gebasteltes mitbringen, mit dem er spielen kann. Also bemalte er nach dem Essen noch einen Getränkekarton, wir steckten Weinkorken auf Holzspieße, schoben die durch den Karton und ich dachte: fertig ist das Auto. Er aber sagte stolz: »Sieht aus wie ein Panzer.«