Eltern wie wir, also Eltern, die sich gern als modern bezeichnen oder empfinden, plagen sich oft mit Selbstzweifel. Wir wissen ziemlich genau, was wir nicht wollen: keine schwarze Pädagogik, keine Klischees von der gütigen Mutter und dem gestrengen Patriarchen, keine klassische Rollenaufteilung in Ernährer und Hüterin, Gewalt sowieso nicht. Aber das sind alles Negativ-Formulierungen und Abgrenzungen. Für die Positiv-Definition, wie wir sein wollen, fehlt es uns oft an Vorbildern: Wir sind Pioniere, was einerseits spannend ist, andererseits auch anstrengend. Und wir sind leicht zu verunsichern im terra incognita. Erst Recht in Patchwork-Modellen – wie in meinem Fall. Und ich glaube auch allen anderen Konstellationen, die vom klassischen Familienbild abweichen, das auch in und durch die Politik stets gefördert wurde: der Kernfamilie aus Vater, Mutter, Kind(ern).