Wochenenden sind eigentlich was Schönes, wären da nicht all die Aufgaben, die im Haushalt auf uns warten. Bad, Küche, Klo – irgendwas ist immer dreckig. Unter der Woche fehlt halt die Zeit zum Saugen oder Wischen, so scheint es, weshalb es samstags oft alle Zimmer nötig haben. Und dann steigt der Putzfrust.