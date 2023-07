Unser Sohn ist in vielerlei Hinsicht ein Anfängerkind. Er macht es uns als Eltern wirklich leicht. Dafür bin ich sehr dankbar. Wie ich in einem früheren Newsletter geschrieben habe, kommt er in diesem Jahr in die Schule. Zwischenzeitlich haben wir uns gefragt, ob es nicht zu früh sein könnte, weil es ihm oft schwerfällt, mit Veränderungen und ungewohnten Situationen umzugehen. Er lädt seine Freunde lieber zu uns ein, anstatt bei ihnen zu spielen, will immer genau wissen, wo wir sind, und bekommt schlechte Laune, wenn seine Bezugserzieherin in der Kita mal nicht da ist.

Ich glaube trotzdem, dass er in der Schule gut klarkommen wird – inhaltlich und auch emotional. Er freut sich auch sehr darauf und setzt sich aktiv mit seinem Ranzen und dessen Inhalt auseinander. Manchmal etwas zu aktiv. An einem späten Abend in der vergangenen Woche – es war deutlich nach 22 Uhr, und ich hatte ihn Stunden vorher ins Bett gebracht – rief er laut und leicht panisch nach mir. Ich dachte erst an einen Nachtschreck . Tatsächlich streckte er mir seinen kleinen Zeigefinger entgegen, als ich zu ihm kam. Es kam ein Tropfen Blut heraus. »Ich habe mich geschnitten«, sagte mein Sohn.

Hinter ihm lag die Federtasche aus seinem Ranzen, eine kleine Schere und ein Haufen Papierschnipsel. Als ich ihn mit einem Pflaster verarztete, fragte ich, warum er denn nicht schlafe. Es sei schließlich schon spät. »Na, ich brauche doch Konfetti. Für die Fußballer. Das kann man werfen, wenn die ins Stadion kommen.«

Seit Wochen stellt er aus seinen Playmobil-Figuren Mannschaften zusammen, die dann auf seinem Teppich gegeneinander spielen. Wir haben für jeden Spieler einen kleinen Aufkleber mit einer Rückennummer vorbereitet. Auch dabei beschäftigt er sich übrigens intensiv mit Zahlen – und ich ahne, woher sein Verständnis kommt. »Das hier sind Aussetzspieler«, sein ganz eigener Begriff. »Die bekommen Nummern über 11, also 14, 15, 17 und 19.«

Was Sie vermutlich noch in keinem Erziehungsratgeber gelesen haben: Mit Besuchen im Fußballstadion kann man gar nicht früh genug beginnen. Da lernen die Kinder was fürs Leben.

Wie gehen Ihre Kinder mit Zahlen um? Wann haben sie das Rechnen gelernt? Haben Sie in der Familie vielleicht jemanden mit Dyskalkulie – und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Schreiben Sie es mir gern an familie@spiegel.de .