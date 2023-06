Für solche Kurztrips mit Kindern eignen sich viele Orte in ganz Deutschland, sie müssen auch nicht teuer sein. Ich habe mit der Familie zum Beispiel eine Nacht im Öko-Glamping-Dorf in Hitzacker ausprobiert – meine Kinder reden noch heute davon. Die Nacht in einer originellen Schlafbox aus Holz ist für zwei Personen schon ab 45 Euro zu haben.

Hilfreich fand ich auch die Ratschläge der Verhaltenspsychologin Franziska Lô, die ich interviewte, als ich Ausflugstipps für Stuttgart zusammenstellte. »Ich staune darüber, wie Kinder aufblühen, wenn sie sich in der Natur frei bewegen dürfen«, sagte mir Lô damals. Sie ermutigt Eltern, mit ihren Kids so oft wie möglich rauszugehen. »Ein Ausflug in den Wald, mit all dem Grün vor Augen, den Blick mal nach links, mal nach rechts und mal nach oben gerichtet – das tut uns gut und beruhigt«, sagt sie. »Es braucht nicht viel, um einen Teil des Tages so zu gestalten, dass Eltern wie Kinder glücklich sind«, sagt Lô. Picknickdecke einpacken, Proviant, Ideen – und raus!