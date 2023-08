Ich habe mich trotzdem nicht gut gefühlt, weil wir unseren Kindern nicht das bieten, was alle anderen Eltern, die wir kennen, ihren Kindern ermöglichen: richtig wegzufahren, ein anderes Land zu erkunden. Ich gebe zu, da ist auch dieses »kreative Brotdosen«-Versagensgefühl im Spiel: Die anderen machen es einfach besser.

Deshalb sind wir nach Berlin gefahren für ein paar Tage, da arbeitet mein Mann oft. Von den spannenden Tipps meiner Kollegin Julia Stanek für den Hauptstadtbesuch haben wir nur zwei umgesetzt: Erstens: nicht zum absurden Preis von rund 80 Euro auf den Fernsehturm zu fahren. Zweitens: im Park Gleisdreieck spazieren zu gehen. Außerdem haben wir einen Shopping-Tag eingelegt und waren in Läden, die es in Hamburg nicht gibt. Geregnet hat es auch nur wenig. »Wie fandet ihr Berlin?«, fragte ich danach. »Gut«, sagten sie, »aber Hamburg ist schöner.«

Die Tage in Berlin haben mich emotional nicht entlastet. Das Kein-richtiger-Urlaub-Shaming hatte mich im Griff, und sowieso: Mir würde ein schöner Urlaub auch guttun. Weshalb ich eine weitere Reise vorgeschlagen habe: Wir könnten für drei Tage die Wohnung von Freunden auf Helgoland haben. »Helgoland!«, schrie meine Tochter und brach in Gelächter aus. Ein Freund von ihr sei dort gewesen und habe gesagt, das sei die schlimmste Insel überhaupt. Unsere Töchter wollten trotzdem dorthin.

Es hat geregnet auf Helgoland. Nicht ganz so viel wie in Hamburg, immerhin. Aber was macht man dort, wenn man 14 Jahre alt ist? Das Freiluftkino war wegen miesen Wetters abgesagt, die Hummeraufzuchtstation öffnet an einem Wochentag, an dem wir nicht da waren. Auf der Düne haben die Kinder bei Regen versucht, sich am Strand zu sonnen. Wenigstens waren Kegelrobben und Seehunde da, und wir hatten ein Fernglas dabei. Ein Ranger erzählte mir, dass einige der Kegelrobben-Bullen zu Kannibalen geworden seien und Seehunde fräßen. Und schon fand ich die Gruppe der schläfrigen Tiere weniger romantisch. Als es mal nicht regnete, sind wir abends zum berühmten roten Felsen spaziert, der Langen Anna, und haben Basstölpel gesehen – und gerochen. Schön sei der Urlaub gewesen, sagten die Kinder später.

Doch kein Versuch, einen Ersatz für den ausgefallenen Familienurlaub mit Sonne und Meer zu finden, hat mein schlechtes Muttergewissen beruhigt. Dabei weiß ich selbst, dass das Quatsch ist. Wichtig ist doch, Zeit miteinander zu verbringen. Und das tun wir. Das wahre Problem ist also nicht die ausgefallene Reise in den Süden, sondern dass ich mir Vorwürfe mache. Ich habe deshalb die Kolumne meines Kollegen und fünffachen Vaters Markus Deggerich noch mal nachgelesen, in der er den Elternrollen-Optimierungswahn kritisiert. Natürlich hat er vollkommen recht.

Übrigens wird das Wetter ab nächster Woche besser. Ich habe überlegt, dass wir dann noch mal ein paar Tage auf einem Campingplatz an der Ostsee verbringen.