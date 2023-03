Ich hätte das alles schon wissen können, wenn ich aufmerksamer die tollen Texte meiner Kollegin Sandra Schulz gelesen hätte. Oder ihr Buch. Meinen Zivildienst leistete ich einst in einem Wohnheim der Lebenshilfe München, unter den Bewohnern waren zwei Männer und eine Frau mit Trisomie 21: Ich war ja noch ein Jungspund mit 19, aber habe da echt viel gelernt – und vor allem so unglaublich viel gelacht.

Ich bin kein Fan von Zwangsdiensten, aber ich denke schon manchmal, dass uns ein Sozialdienst, in welcher Form auch immer, als Menschen und Gesellschaft mehr Reife, Sensibilität und Zusammenhalt vermitteln würde. Vielleicht bräuchten wir dann weniger Texte über Hilfe bei so was wie Mobbing? Mein erwachsener Neffe und Patenkind Joris zum Beispiel ist nach seinem Abitur in den Libanon gegangen und hat dort bei Menschen mit Behinderung gewohnt und gearbeitet. Er war vorher schon ein toller Typ, aber ihn das hat so beeindruckt, dass er regelmäßig dorthin zurückkehrt und wenn er gerade zu Hause in Deutschland sein Studium fortsetzt, nebenbei von hier aus Unterstützung organisiert. Sollten Sie zufällig Ihren Osterurlaub in Berlin verbringen, empfehle ich deshalb die Aufführungen von »Libanon on stage« am 14. und 15. April im Pfefferberg-Theater .