Von meinen großen Kindern habe ich mir gewünscht, dass sie mir zu Weihnachten einen Brief schreiben (mit der Hand), in dem sie mir erzählen, wie für sie das Jahr war. Meine Frau schenkt mir einen familienfreien Tag für die Weihnachtswoche, an dem ich allein in mein Heimatdorf fahren darf, um mit meinem besten Freund am Feuer zu sitzen und zu reden. Da meine Eltern nicht mehr leben, ist das ein bisschen der Ersatz für das »Driving home for christmas« Gefühl, das ich in diesem Jahr auch erstmals andersherum erlebe: Mein Ältester ist weggezogen zum Studium , es fühlt sich immer noch seltsam an , aber er kommt übers Fest nach Hause: ein Geschenk! Während ich diese Zeilen schreibe, ploppt eine Nachricht von ihm auf im Handy: »Bin auf dem Weg nach Berlin«. Der Satz löst unbekanntes Kribbeln aus bei mir, als wäre gleich Bescherung.