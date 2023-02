Foto: Bodo Schackow / dpa

Oliver Schaffer baut Ausstellungen aus Spielzeug »Ich liebe Playmobil, weil fast alle Figuren lächeln«

Mit einem Zirkus fing es an, inzwischen besitzt Oliver Schaffer mehr als eine Million Playmobil-Teile. Hier sagt er, warum er trotzdem kein Sammler sein will, wie seine Leidenschaft begonnen hat und was er von Lego hält.