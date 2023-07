Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an dieser Stelle etwas über Schuleingangsuntersuchungen zu schreiben. Also darüber, wie die meines Sohnes gründlich schiefging, weil er sich weigerte, mal kurz allein draußen vor der Tür zu warten. Ich war nicht dabei, hätte Ihnen aber gern erzählt, was meine Frau mir erzählt hat. Aber wie das eben manchmal so ist, in der Erziehung wie im Leben: Am Ende kommt es oft anders als geplant.

Als ich gerade lostippen wollte, erhielt ich nämlich eine E-Mail, die mich auf eine andere Idee brachte: Das Altonaer Kinderkrankenhaus weist darauf hin, dass am 1. August die »World Breastfeeding Week« beginnt (wie eine kurze Recherche ergab, wird die »Weltstillwoche« in Deutschland offiziell erst im Oktober begangen; fragen Sie mich bitte nicht, warum). Nun mögen es manche von Ihnen anmaßend finden, dass ich mich als Mann zu diesem Thema äußere.

Aber ich versuche es einfach mal: Unser Sohn ist ein Flaschenkind. Die Geburt war etwas komplizierter als erhofft, meine Frau danach in keiner besonders guten Verfassung. Stillen war schlicht nicht möglich. Von Beginn an. Nun habe ich ein wenig in unserem SPIEGEL-Archiv gestöbert und gesehen, dass das denkbar schlechte Startbedingungen ins Leben zu sein scheinen. Hier eine kleine Auswahl: »Warum Stillen so gut ist für das Kind«, »Was Muttermilch so besonders macht«, »Stillen rettet Babyleben« und »Warum es wichtig ist, mehr fürs Stillen zu werben«.

»Breast is Best« schreibt etwa meine Kollegin Heike le Ker. Das sei »keine Frage für Experten«. Stillen schütze sowohl Kinder als auch Frauen vor Krankheiten – und vor Übergewicht. Unsere Berichterstattung zu dem Thema umfasst auch die plakative Forderung von Papst Franziskus: »Mütter, stillt in der Kirche!« Das klingt alles schön für Mütter, die stillen können und wollen. Aber nicht so schön für diejenigen, die aus körperlichen Gründen nicht dazu in der Lage sind – oder die sich bewusst dagegen entscheiden. Aus welchen Gründen auch immer.

Folgt man nur den Überschriften, könnte man das Gefühl bekommen, Kinder, die nicht gestillt werden, sind von vornherein verloren. Ich zweifele weder an der Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen noch an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den Artikeln zugrunde liegen. Ich kann Ihnen nur aus persönlicher Erfahrung sagen: Unser Sohn, der nie gestillt wurde, ist der gesündeste kleine Kerl, den ich kenne.