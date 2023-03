Diese Frage hat Malte Müller-Michaelis, der auch regelmäßig den Familiennewsletter schreibt, der Pädagogin und Psychologin Alexandra Langmeyer gestellt. Herausgekommen ist ein sehr lesenswertes Interview , in dem Sie unter anderem erfahren, wie man Kindern die Inflation und ihre Folgen erklärt . Transparenz spielt dabei eine Rolle, findet die Expertin. Auf Maltes Frage, ob es für Kinder nicht auch belastend und überfordernd sein kann, das Haushaltsbuch am Abendbrottisch durchzugehen, sagt Langmeyer: »Man muss nicht zu konkret werden.« Gerade im Grundschulalter hätten Kinder noch kein Verständnis von den Summen, aber man könne schon sagen, was da alles zusammenkommt.

Wir sind am Ende tatsächlich in den Skiurlaub gefahren. Nachdem ich mich ein paar Abende lang durch die Alpenwelt gegoogelt hatte, buchte ich schließlich eine bezahlbare Ferienwohnung in einem beschaulichen Tiroler Tal. Dann schrieb ich die Skischule an. Natürlich sollten die Kinder einen Skikurs machen – zur Not sogar einen dieser Ski- und Spaßlehrgänge mit tanzenden Murmeltiermaskottchen ! Da wir als Familie die absoluten Anfänger auf Brettern sind, gab es auch keine Alternative.

Dennoch war ich froh, als mir die Skischule fünf Prozent Großfamilienrabatt anbot, weil wir drei Kinder anmeldeten. Schön auch die Tatsache, dass unter Zehnjährige in dem Skigebiet unserer Wahl einen Gratis-Skipass erhalten und die geliehene Ausrüstung kostenfrei bekommen, wenn die Eltern für sich selbst auch welche mieten. Als ich meinem Sohn das erzählte, wirkte er glücklich. Skifahren zum Schnäppchenpreis! Nun ja. Ich hab ihm nicht verraten, dass er irrte.