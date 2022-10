Das Verhältnis zu Friedhöfen ist der YouGov-Umfrage zufolge ziemlich gespalten in Deutschland: So sagen 30 Prozent, dass sie Besuche dort vermeiden (9 Prozent »generell«, 21 Prozent »wenn möglich«). 20 Prozent dagegen besuchen Friedhöfe gern (davon 4 Prozent sogar »sehr gern«). 33 Prozent geben sich recht gleichgültig und wählten die Antwort »Ich verbinde weder positive noch negative Gefühle mit Besuchen auf Friedhöfen«. Der Rest machte keine Angabe oder gab an, sich damit nicht zu beschäftigen.

Der November gilt aufgrund seiner Feiertage, wie etwa Allerheiligen oder Totensonntag, als Trauermonat. In der Umfrage wurde auch abgefragt, ob die Teilnehmenden diesen Tagen – etwa mit einem Besuch auf dem Friedhof oder einem besonderen Gedenken an die Verstorbenen – besondere Beachtung schenken. Dabei antworteten nur 32 Prozent mit »Ja«, die meisten in der Altersgruppe ab 55 Jahren. 60 Prozent der Befragten gaben an, an diesen Feiertagen keine besonderen Aktivitäten zum Gedenken zu betreiben.