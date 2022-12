Ob Camping mit einem Baby das Richtige ist, Segeln mit Kindern auf der Ostsee oder Urlaub in einem All-inclusive-Club – jede Familie muss für sich ausloten, was zu ihr passt. Ich persönlich liebe Städtetrips mit den Kindern. Weil sie abwechslungsreich und unterhaltsam sein können. Und weil den Kleinen beim Anblick geschichtsträchtiger Orte und all dieser Leute auf den Straßen so große, tolle Fragen einfallen. Es ist eine schöne Herausforderung, einem Neunjährigen zu antworten, der wissen will: »Wie kommt man darauf, eine Mauer zu bauen?«

Das jüngste Gericht

Nun ist Silvester. Und auch wenn Sie das Gefühl beschleicht, ich hätte was gegen alljährliche Traditionen: Natürlich gibt es bei uns heute Abend Raclette. Und »Dinner for One« im Fernsehen. »Same procedure as every year, James.« Schließlich gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam zu lachen. »Es ist eine Form von sozialem Kitt, der uns zusammenschweißt«, sagte der Philosoph Yves Bossart meiner Kollegin Sandra in diesem wunderbaren Interview . Darin geht es um einen Blick auf die Welt, der uns im neuen Jahr helfen könnte.