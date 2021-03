Foto: Arne Eichhof / plainpicture

Wie sage ich es? Icon: Spiegel Plus Mein Bruder macht einen Fehler, wenn er mir beruflich nacheifert

Amin C. arbeitet als IT-Spezialist, sein jüngerer Bruder will das auch. Aber der Ältere glaubt nicht, dass das die richtige Wahl ist. In der Ratgeber-Kolumne sagt Familienberater Mathias Voelchert, was jetzt zählt.