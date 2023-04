Ich weiß natürlich, wie viel Glück wir hatten und haben, wie privilegiert wir sind und dass wir ihm dadurch überdurchschnittlich gute Startmöglichkeiten mit auf den hoffentlich noch sehr langen Weg geben. Insofern mache ich mir keine Sorgen. Und ich würde sogar schweren Herzens akzeptieren, wenn es mit der Profifußballerkarriere doch nichts wird, weil sich meine Frau aus mir unerfindlichen Gründen geweigert hat, ihn mit vier Jahren ausreichend frankiert nach Barcelona zu schicken, damit er in »La Masia« ausgebildet wird.

Aber es gibt diese Momente, in denen ich zweifele, ob er wirklich schon mit fünf Jahren Rechenaufgaben lösen, lesen und schreiben lernen und die Begriffe für geometrische Figuren auf Englisch können muss. Das ist zwar überaus beeindruckend und nebenbei sehr, sehr niedlich (»Sörkel – habe ich doch gesagt!«). Aber ist es nicht auch sehr viel verlangt von so einem kleinen Menschen?

Nun sind es gar nicht wir, die unseren Sohn zu geistigen Höchstleistungen antreiben. Das Allermeiste – ja, auch Englisch – lernt er in der Vorschule. Und ich bin mir sicher, dass die Erzieherinnen und Erzieher wissen, was sie tun und nach gut durchdachten Konzepten arbeiten. Genauso sicher bin ich mir, dass das Lernen jüngeren Menschen deutlich leichter fällt als älteren. Insofern ist das vermutlich alles richtig so. Aber manchmal kommt es mir einfach komisch vor, wenn ich daran zurückdenke, dass ich in dem Alter noch nicht mit so viel Wissen belästigt wurde. Ich glaube, mein kindliches Ich musste weniger lernen als er heute. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur ein sehr schlechtes Gedächtnis.

Was mich beruhigt: Mein Sohn scheint nicht unter der Informationsflut zu leiden. Er wirkt auf mich nicht überfordert und wendet die erlernten Fähigkeiten ganz selbstverständlich an. Zum Beispiel, indem er Buchstaben in aus seiner Sicht sinnvoller Reihenfolge auf große Zettel malt und mir dann überreicht. »Hier, mein Wunschzettel!« Anfang Mai hat er Geburtstag. Er wird sechs, und ich bin beeindruckt, wie gut er für sein Alter schon schreiben kann. »NINJA-TRAININGSZENTRUM«, »DRACHENTEMPEL« und »LlOYDS LEGENDÄRER DRACHE« steht auf einem dieser Zettel. Das, da bin ich mir sicher, sind alles Worte, die ich mit fünf Jahren noch nicht kannte, geschweige denn buchstabieren konnte.