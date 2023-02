Der Versuch, das Thema vom eigenen Nachwuchs fernzuhalten, wird nicht dauerhaft funktionieren. Seit der russischen Invasion in der Ukraine vor einem Jahr dominieren Krieg und seine Folgen wieder die Schlagzeilen, Erwachsene sprechen in der U-Bahn darüber, im Supermarkt – oft in der Nähe von Kindern. Und die bekommen es mit. Immer.

Maas musste im vergangenen Jahr zu Hause auch selbst erklären, was da gerade in Europa passiert: »Tatsächlich mehr, als ich wollte«, gesteht er, »meine Tochter ist sechs, mein Sohn ist dreieinhalb, und ich war überrascht, wie viele Fragen danach kamen, weil wir versuchten, dieses Thema quasi auszusparen.«