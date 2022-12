Andererseits ist das Leben in letzter Zeit viel teurer geworden. Und eine Gehaltserhöhung würde helfen. Trotzdem sollten wir dieses Argument keinesfalls anbringen.

»Es geht immer darum, dass ich das, was mich auszeichnet, was ich an Mehrwert für das Unternehmen eingebracht habe, dass ich das auch tatsächlich nach vorn stelle in meinen Gesprächen«, betont Karriere- und Finanzcoachin Susan J. Moldenhauer im SPIEGEL-Podcast Smarter leben.