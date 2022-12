Meine Lesetipps

Meine Kollegin Maren Keller ist nicht nur Winter-, sondern auch Vorweihnachtsfan und studierte Kulturwissenschaftlerin, was irgendwann, so könnte man annehmen, fast zwangsläufig zu einem Text über den neuen Brauch der Weihnachtswichtel führen musste. Neu übrigens nur in Deutschland – in Dänemark, dem Land der Hyggeligkeit , sind die unsichtbaren Wesen mit ihren winzigen Türen schon länger Kulturgut.

Nun trinken Sie vielleicht lieber Glühwein, um als erster Wichtel zu sehen, aber dann bauen Sie doch zumindest gemeinsam einen Schneemann! Denn Familienzeit ist wichtig, sagen Glücksforscher. Paarzeit übrigens auch, sagen Paartherapeuten. Weiß man alles, muss man halt nur hinkriegen. Prost!