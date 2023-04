Interessanterweise ist die Psyche von Einzelkindern journalistisch gesehen offenbar nicht so ergiebig wie die von Brüdern und Schwestern, dabei prägt unsere Kindheit als Einzel- oder Geschwisterkind auch die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen. Welche Gründe dahinter stecken können, wenn Kinder Einzelkinder bleiben, hat meine Kollegin Anna Clauß hier auf nachdenkliche Weise erzählt .

Gedanken zum Altwerden

Es gibt einen Punkt, der erst auf den zweiten Blick etwas mit dem Thema Einzelkind zu tun hat, nämlich die Frage: Wie werde ich leben, wenn ich alt bin? Werde ich einsam sein? Das Thema ist zum Glück noch weit weg, aber manchmal bedrängen mich Gedanken zu meiner Zukunft, die vermutlich auch andere Eltern von Kindern mit Behinderung kennen: das Gefühl, lange leben zu müssen, nicht zu wollen, sondern zu müssen, damit man sich noch möglichst lange um sein Kind kümmern kann, auch wenn es irgendwann sicherlich nicht mehr zu Hause wohnen wird.

Ist es zu selbstmitleidig, wenn ich bei aller Sorge um meine Tochter auch Sorge um mich habe? Wer wird sich einmal um mich kümmern? Wer wird vielleicht mal kritisch nachfragen, ob im Altenheim alles gut läuft? Wenn ich irgendwann vielleicht dement bin und Witwe? (Was beides bitte nicht eintreten möge, aber eben leider im Bereich des Möglichen liegt.)

Als Journalistin habe ich mich mit dieser Frage schon beschäftigt: Wie wir Demenzkranken ein würdevolles Leben ermöglichen können. Und gerade erst gab es eine SPIEGEL-Titelstory zum Thema Altersdiskriminierung . Was mich umtreibt: Wenn es keine Geschwister gibt, weder in meiner noch in der Generation meiner Tochter, wenn ich also irgendwann die Übriggebliebene meiner Familie sein sollte, mit wem werde ich dann mein Innerstes teilen können? Zum Glück gibt es – das wünsche ich mir zumindest sehr – meine Freunde, die dann noch da sind.

Wie eng und langlebig Freundschaften unter Frauen sein können, darüber hat sich meine Kollegin Maren Keller mit der Schriftstellerin Jojo Moyes unterhalten. Sie sagt: »Wenn man erst einmal 40 oder 50 ist, hat so gut wie jeder Mensch schwierige Phasen im Leben überstehen müssen. Wenn ich Frauen in diesem Alter kennenlerne, kann ich spüren, dass wir das voneinander wissen... Jede Frau ist in diesem Alter die Überlebende von etwas.«

Und ich glaube, da hat sie recht. Möchte aber hinzufügen: Ich habe auch seit mehr als 20 Jahren einen sehr guten Freund – genau, männlich, das geht tatsächlich!

Mein Moment

Puh, wissen Sie, manchmal sind die Übergänge im Text so abrupt wie im Leben, wo es eben nicht nur eine Abfolge, sondern auch eine Gleichzeitigkeit von Leichtigkeit und Schwere gibt, und deswegen sage ich einfach: Jetzt ist erst einmal Wochenende, Osterurlaub, Frühling, und ich verabschiede mich mit einem Rezept, das schon beim Lesen hungrig macht, den sogenannten Bombay-Kartoffeln von unserer Kochkolumnistin Verena Lugert. Diese, verspricht sie, »bringen die Sonne auf den Teller – so lange, bis sie dann endlich auch wieder am blauen Himmel draußen zu sehen ist«.

Herzlich, Ihre Sandra Schulz