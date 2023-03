Transparenzhinweis: Meine eigene Bestzeit über zehn Kilometer hätte nicht einmal für einen Weltrekord zu Beginn der Rekordaufzeichnung gereicht. Die erste offiziell registrierte Zehn-Kilometer-Bestzeit geht auf den Briten William Howitt zurück, der 32:35 Minuten benötigt haben soll. Im Jahr 1847.

Für mich persönlich ist der Zehn-Kilometer-Lauf in einem richtigen Wettkampf die Königsdisziplin. In gewisser Weise finde ich ihn auch anstrengender als einen Marathon. Natürlich kann man das nicht wirklich vergleichen: Für zehn Kilometer braucht man weniger (oder andere) Vorbereitung als für 42,2 Kilometer, man kann die Strecke ohne Verpflegung laufen, überhaupt muss man sich um viel weniger kümmern. Aber zehn Kilometer laden im Wettkampf dazu ein, jeden einzelnen Meter so schnell wie möglich zu laufen, am Pulsanschlag, in die komplette Erschöpfung hinein. Einfach ballern! Beim Marathon klappt es mit der Vorschlaghammer-Strategie eher weniger. Wer hier zu früh ans Limit geht, verschießt sein Pulver.

Nach Verletzungsproblemen (Laufen trotz Knorpelschaden – geht das? Hier habe ich darüber geschrieben ) stand in dieser Woche seit Langem mal wieder ein Tempotraining über zehn Kilometer auf dem Programm. Und ich hatte direkt Angst vor der Belastung. Und war richtig froh, als es vorbei war. Und auch ein wenig glücklich, als mich am nächsten Morgen der Muskelkater in den Waden weckte. Und erleichtert, als es nur ein Muskelkater war und kein echter Schmerz. Es war ein gutes Gefühl und mein Laufmoment der Woche.

Welche Distanz bringt Ihre Gefühlswelt durcheinander? Viel Spaß beim Austesten!

Ihr Jan Göbel