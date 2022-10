Bodybuilding im Selbstversuch Nach sechs Wochen fühle ich mich wie ein echter Pumper

Mit dem Abwiegen beginnt die Essstörung

Gemeinsames frühstücken mit meiner Freundin gibt es schon lange nicht mehr. Abends mal ins Kino? Fehlanzeige. Alles für den Pump. Meine Freundin freut sich über meinen wachsenden Bizeps, den findet sie super. Den Rest scheiße. Ich dagegen bin vollkommen angekommen in der Pumperszene. Und treffe Marcel S., einen ehemaligen Kickboxer. Er hat sich selbst am Stoffen versucht, eigentlich nur für drei Monate. Aber der Erfolg war so groß, dass er weitermachte. Die Depressionen und Schlafstörungen blendete er aus, dass Flüssigkeit aus seiner Brust kam auch. Nach einem Jahr brach er schließlich ab, doch noch heute leidet er unter den Folgen. Marcel S. spricht mit mir zum ersten Mal offen über seinen Konsum. Er bereut es, will anderen klarmachen: Lasst die Finger vom Zeug! Guckt mich an! Stoffen ist schlecht! Immer!