Bei Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren die Auswirkungen sogar noch ausgeprägter: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dreimal täglich ein bis zwei Minuten lang intensiv bewegten, hatten ein um 49 Prozent geringeres Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, und ein um 30 Prozent geringeres Risiko, an Krebs zu sterben, als jene, die sich nicht bewegten.

Schnelle, kräftige Einheiten

»Eine hohe Intensität ist sehr effektiv für den Muskelaufbau und die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems«, sagt Ed Coyle, Professor für Kinesiologie und Gesundheitserziehung an der University of Texas, der »New York Times« . Schnelle, kräftige Trainingseinheiten, die wiederholt mit kurzen Pausen durchgeführt werden, könnten die Sauerstoffaufnahme erhöhen und verhindern, dass die Herzarterien verstopfen, so Coyle. Damit werde das Herz dazu gebracht, mehr Blut zu pumpen und insgesamt besser zu funktionieren.