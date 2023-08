Mit dem frühen WM-Aus der deutschen Fußballerinnen in der Vorrunde sind es jedenfalls einige Kilometer mehr geworden als geplant. Von Downtown Sydney zum legendären Bondi Beach, durch den Hafen von Sydney, oder vorbei an der Formel-1-Rennstrecke in Melbourne, einmal quer durch Brisbane, um irgendwann an einem Strand zu landen, den gefühlt einfach jede Stadt in Australien hat. Eigentlich sind fünf Wochen in Australien viel zu kurz.