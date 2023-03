Newsletter »SPIEGEL läuft« 3,75 Euro pro Kilometer

An der Strecke jubelt das Publikum mindestens so wie in Berlin. Es gibt auch ein paar einsame Kilometer, dafür wird im Zielbereich schon der Grill angewärmt, neben dem Buffet mit selbst gebackenem Kuchen. Hier schielt die eine oder der andere schon aufs Siegertreppchen, nur, um dann doch noch von brutal schnellen Teenagern abgehängt oder der lokalen Rentnertruppe in die Schranken verwiesen zu werden. Die Gewinner gehen mit einem Brot nach Hause. Und alle mit einer guten Geschichte.

Ob nun Highclass-Event oder Volkslauf, wenn Sie an einem der kommenden Wochenenden durchstarten und Ihnen auf den letzten Kilometern die Puste ausgeht, denken Sie an Marathon-Europameister Richard Ringer und seinen legendären Schlusssprint in München, über den er im Anschluss sagte: »Auf der langen Zielgeraden hatte ich solche Schmerzen und habe noch mal mehr draufgehauen. Es tat ja eh schon alles weh.« Da ist der Preis pro Kilometer auch egal.

Was ist Ihr liebstes Lauf-Event und warum? Schreiben Sie uns, wir sind gespannt!

Ihr Ole Reißmann